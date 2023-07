Landau stellt Klaviere in die Straßen, die von jedermann gespielt werden dürfen. Das ist grundsätzlich eine schöne Idee, wenn auch etwas unausgereift. Nach der Fête de la Musique gab es Beschwerden über zu viel Musik in der Stadt – und da waren Semi-Profis am Start. Was ist, wenn jetzt echte Laien im Ein-Finger-Suchsystem „Smoke on the water“ hämmern? Oder Abba klimpern – nicht auszudenken! Und dann ist da noch das Problem der fehlenden Klavierpaten. Denn die Instrumente sollten abends besser reingeholt werden, sonst hinterlässt das Schorleglas Ringe auf dem Hochglanzlack oder es dämpft am nächsten Morgen ein nur halb verdauter Döner die Saiten. Dabei wären beide Probleme so leicht zu lösen: Nehmen wir doch einfach kleine E-Pianos. Die kann man sich abends unter den Arm klemmen. Vor allem kann man sie mit Kopfhörer spielen. Dann stört keine Musik den Fernsehkonsum der Anlieger. Allerdings können sich die dann auch gar nicht mehr über die Lebensfreude Dritter aufregen.