Landau lädt zu einem Abend über die sorgende Gemeinschaft ein. Es geht um neues Miteinander im Alter und Verantwortung vor Ort. Eine Expertin gibt den Impuls.

Um die „Sorgende Gemeinschaft“ geht es bei einer Infoveranstaltung der Servicestelle Wohnen im Alter und der Beauftragten für die Belange älterer Menschen der Stadt Landau. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, soll bei der Veranstaltung darüber nachgedacht werden, wie ein solidarisches Miteinander im Gemeinwesen gestärkt und zukunftsfähig gestaltet werden kann. Menschen erreichten ein höheres Lebensalter als früher, familiäre Strukturen wandelten sich und soziale Netze würden fragiler, erläutert die Stadt die Überlegungen hinter dem Konzept „Sorgende Gemeinschaft“. Der demografische Wandel stelle das Zusammenleben vor neue Herausforderungen und eröffne neue Chancen für Solidarität und Mitverantwortung. Es sollen Fragen erörtert werden: Wie können wir unter diesen Bedingungen füreinander sorgen? Was bedeutet es, Verantwortung im Alltag, in der Nachbarschaft, im Stadtteil oder im Quartier zu übernehmen? Welchen Beitrag kann man leisten, damit ein gutes Leben im Alter vor Ort möglich bleibt?

Interessierte sind am Dienstag, 28. April, 17 Uhr, eingeladen, miteinander ins Gespräch zu kommen, Gedanken auszutauschen und neue Perspektiven kennenzulernen, schreibt die Stadt. Als Referentin spricht Annegret Trübenbach-Klie, Bildungsreferentin in der Evangelischen Erwachsenenbildung in Baden. Sie bringt langjährige berufliche Expertise sowie persönliche Erfahrungen ein und gibt Impulse dazu, wie sorgende Gemeinschaften entstehen und wachsen können.

Die Veranstaltung findet im Seniorenzentrums Bethesda, Bodelschwinghstraße 27, statt. Eine Anmeldung ist bis Donnerstag, 23. April, möglich: Ulrike Sprengling, Telefon 06341 13-5016, per E-Mail an ulrike.sprengling@landau.de.