Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei der Beurteilung eines Bauantrags für ein Projekt im Wohnpark am Ebenberg kreist die Debatte um die Frage, was die Nachbarn wohl dazu meinen. Verunsichert durch eine ähnliche Diskussion an anderer Stelle vergaloppiert sich vor allem die SPD.

Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt, lässt Friedrich Schiller seinen Wilhelm Tell sagen. Da ist was Wahres dran. Damit es gar erst so