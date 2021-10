Niemand weiß besser, was Covid-19 anrichten kann als die Mediziner und Pflegekräfte in den Krankenhäusern. Die Anzahl der Infizierten steigt wieder und damit die Gefahr schwerer Verläufe. Eine Impfung bietet Schutz. Und sie hilft auch den Kliniken. Ärzte aus 14 Krankenhäusern in der Pfalz von Kandel bis Grünstadt haben in einer gemeinsamen Erklärung an die Bevölkerung appelliert, sich impfen zu lassen. Seit dem Wiederanstieg der Infektionszahlen vor rund einem Monat wächst die Zahl derer, die wegen einer Corona-Erkrankung stationär aufgenommen werden müssen.

Unseren ausfürhlichen Text können Sie hier lesen.