Den Dammheimerinnen und Dammheimern soll immer die Sonne scheinen – zumindest in Form von Sonnenblumen, die das Dorf verschönern sollen. Nach Angaben von Ortsvorsteher Florian Maier ist eine Aktion am Samstag, 10. April, geplant. Dann soll zwar nicht zusammen, aber doch am selben Tag gehandelt werden. Dazu kann man sich bis Freitag anmelden, entweder per E-Mail an florian.maier@landau.de oder per Whats-App oder telefonisch unter 0151 41641806. Dann bekommt man Sonnenblumenkerne und einen Ortsplan mit gekennzeichneten Flächen in den Briefkasten geworfen. Die Kerne können auf öffentlichen oder privaten Flächen ausgesät werden.