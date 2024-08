„Lass uns laut sein, um all den Hass und all die Wut zu übertönen!“, schließt der Refrain des Songs „#lautsein“ aus der Feder von Oliver Gies. Diese Textzeile wird als eine der Kernaussagen mit einem gut 35 Sängerinnen und Sänger starken Chor erklingen, der sich aus dem Gospelchor Amen Singers aus Bingen und dem Popchor Chorisma aus Zornheim zusammensetzt. Unter der Leitung von Sven Hanagarth laden die beiden Chöre zu einem Konzert unter dem Motto „Songs of Hope“ für Samstag, 17. August, 18.30 Uhr, in die Kapelle St. Dionyius in Gleiszellen statt. Das Konzert dauert eine Stunde. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.