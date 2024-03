Die Stadt Landau hat ihre Sondernutzungssatzung aktualisiert. Davon betroffen ist alles, was auf städtischen Flächen passiert, vom Aufhängen von Plakaten über das Aufstellen von Paketstationen bis hin zur Außenbewirtung der Gastronomie als wohl bedeutsamstem Aspekt. Wirklich neu sind die Regeln nicht, aber sie wurden nun teilweise deutlicher formuliert. In der neuen Fassung der Satzung wird konkretisiert, wie oft Anwohnern Lärm zugemutet werden kann. Eigentlich gilt ab 22 Uhr Nachtruhe, doch Ausnahmen sind möglich. Dann darf bis 23 Uhr oder sogar Mitternacht draußen serviert werden, solange es dabei nicht übermäßig laut zugeht. Das heißt, dass keine Beschallung erlaubt ist – aber auch in diesem Punkt sind Ausnahmen möglich. So sind drei Mal im Quartal (von April bis September vier Mal) Sonderveranstaltungen mit Musik bis maximal 22 Uhr zulässig. Das muss beim Ordnungsamt beantragt werden. Zum Schutz der Anwohner bezieht sich dies nicht auf die einzelne Kneipe, sondern auf den jeweiligen Platz, wie die Verwaltung erklärt hat, also beispielsweise auf Markt-, Ober- oder Untertorplatz. Es ist also nicht möglich, dass Kneipe eins montags lange feiert, Kneipe zwei dienstags und so fort. Vielmehr müssen sich die Gastronomen untereinander verständigen, wann sie Sonderveranstaltungen wie zum Beispiel Konzerte auf die Beine stellen wollen. Bürgermeister Lukas Hartmann (Grüne) berichtete, dass die bereits gelebten Regeln zu Beschwerden aus der Nachbarschaft führen, sich aber in Grenzen hielten.