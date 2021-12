Die Reha-med-Gesundheitspark GmbH in Herxheim bietet in Kooperation mit der Firma Ergomed in Landau noch vor Weihnachten und dann zwischen den Jahren in der Herxheimer Festhalle Corona-Schutzimpfungen an. Für die Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen müssen Termine vereinbart werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Interessenten können sich über die Webseite impfen.reha-herxheim.de anmelden. Termine sind am Mittwoch, 22. Dezember, 15 bis 19 Uhr, am Dienstag, 28. Dezember, 9 bis 18 Uhr, sowie am Mittwoch, 29. Dezember, 9 bis 18 Uhr.