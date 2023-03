„Trifels goes Namibia“ lautet der Titel der Sonderausstellung des Fotografen Lothar Steiner, die am Donnerstag, 18.30 Uhr, im Museum unterm Trifels in Annweiler eröffnet wird. Durch seine Arbeit als Lehrer an der Deutschen Höheren Privatschule in der namibischen Hauptstadt Windhoek in den Jahren 1987 bis 1994 lernte Steiner aus Karlsruhe die Familie Metzger auf ihrer Farm im Nordosten des afrikanischen Landes kennen und damit auch einen Teil ihrer Mühsal in dieser semiariden Landschaft. Die Farm war Anfang des 20. Jahrhunderts von Einwanderern aus der Umgebung der Stadt Annweiler gegründet und nach der Burg Trifels in der weit entfernten Heimat benannt worden. Im Unterschied zu der berühmten Burg existiert die namensgleiche Farm heute nicht mehr. Lothar Steiner hat die Begegnungen und Besonderheiten auf dem Landgut fotografisch dokumentiert.