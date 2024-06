Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) bietet am Samstag, 29. Juni, einen Sammeltag für Sonderabfälle. Dazu macht das Umweltmobil im Wertstoffhof Am Hölzel Station. Bürger können dort zwischen 8 und 12 Uhr Abfälle abgeben, deren Entsorgung nicht unter den gewöhnlichen Abfallfraktionen erfolgen darf. Dazu gehören: Desinfektionsmittel, Säuren, Laugen, Beizmittel, Reinigungsmittel, Leim- und Klebemittel, Medikamente (ohne Karton und Beipackzettel), Pflanzenschutzmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel, leere Ölkanister oder ölverschmutzte Lappen. Mehr Informationen zur Frage, was genau in den Sonderabfall gehört, ist im Abfall-ABC des EWL unter www.ew-landau.de nachzulesen.