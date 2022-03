LANDAU. Es ist wieder Zeit für die Sammlung der Sonderabfälle. Am Mittwoch, den 9. März, und am Donnerstag, den 10. März machen die Sammelmobile in den Landauer Stadtteilen halt.

Das teilt der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) mit. Am Mittwoch sind dazu die beiden grünen Sammelmobile in den Ortsteilen unterwegs. In Arzheim halten die Fahrzeuge zwischen 13 und 14 Uhr auf dem Parkplatz am Friedhof, in Dammheim an der Turnhalle zwischen 8 und 9 Uhr, in Godramstein am Sportplatz von 11 bis 12 Uhr, am Danziger Platz (Parkplatz Süd) im Horstring ebenfalls von 11 bis 12 Uhr, in Mörlheim an der Ortsverwaltung zwischen 8 und 9 Uhr, in Mörzheim gegenüber des Sportplatzes zwischen 14:30 und 15:30 Uhr, in Nußdorf ebenfalls gegenüber des Sportplatzes zwischen 9:30 und 10:30 Uhr, an der Queichheimer Turnhalle zwischen 9:30 und 10:30 Uhr , in Wollmesheim am Sportplatz von 13 bis 14 Uhr und auf der Wollmesheimer Höhe am Parkplatz Siedlerheim von 14.30 Uhr bis 15:30 Uhr. Tags darauf macht ein Sammelmobil von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16:30 Uhr im Wertstoffhof Am Hölzel 28 Station.

Bis zu einer Menge von 50 Kilogramm oder 50 Litern können Landauer dort kostenlos ihren Sondermüll abgeben. Unter www.ew-landau.de ist nachzulesen, was alles unter den Sonderabfall fällt. Unter Umständen ist mit längeren Wartezeiten zu rechen. Um diese zu verkürzen, sollten die Abfälle vorsortiert sein, wie der EWL informiert. An den Sammelmobilen und auf dem Wertstoffhof gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsregelungen. Die nächste Sammelaktion findet am Samstag, den 25. Juni statt.