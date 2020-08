Die normale Schule ist wieder gestartet, die Sommerschule ist damit Geschichte. Die Stadt zieht Bilanz – und wäre für eine Wiederholung zu haben.

Zwei Wochen lang konnten Schüler von Klassenstufe 1 bis 8 das nachholen, was beim Lernen in der Corona-Zeit vielleicht zu kurz gekommen ist. Das pädagogische Angebot in den letzten beiden Ferienwochen sei gut angekommen, teilt die Stadtverwaltung mit. Rund 320 Kindern hätten die Schule besucht, damit sei sie fast bis auf den letzten Platz belegt gewesen. war die Sommerschule fast bis auf den letzten Platz belegt.

„Besonders gefreut haben uns die durchweg positiven Rückmeldungen, die wir erhalten haben: Sei es von den Freiwilligen, die den Unterricht vor Ort übernommen haben, oder von den Schülerinnen und Schülern, die große Freude am selbstbestimmten Lernen hatten“, sagt Schuldezernent Maximilian Ingenthron (SPD).

Studenten haben die Kinder betreut

Das große Plus der Sommerschule sei die individuelle Betreuung gewesen. Schwerpunkt der Sommerschule lag auf den Fächern Mathematik und Deutsch. Der Unterricht für die Grundschüler war in der Grundschule Horstring. Schüler der Klassenstufen 5 bis 8 wurden in der Integrierten Gesamtschule fit für das neue Schuljahr gemacht. Kinder konnten die Sommerschule für eine Woche, bei Bedarf aber auch für zwei Wochen besuchen. Betreut und unterrichtet wurden sie von insgesamt 22 Freiwilligen, davon ein Großteil Lehramtsstudierende der Landauer Universität.

Vonseiten der Stadt stehe man der Wiederholung eines solchen pädagogischen Ferienangebots sehr positiv gegenüber, heißt es in der Pressemitteilung der Verwaltung.