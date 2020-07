Wie in ganz Rheinland-Pfalz soll es auch in Landau in den letzten beiden Sommerferien-Wochen ein pädagogisches Angebot für alle Schüler der ersten bis achten Klassen geben. An jeweils drei Stunden pro Tag können die Kinder das nachholen, was beim Lernen in der Corona-Zeit vielleicht zu kurz gekommen ist.

Der besondere Schwerpunkt soll auf den Fächern Mathematik und Deutsch liegen. Der Unterricht für die Grundschüler wird in der Grundschule Horstring erteilt; die fünften bis achten Jahrgangsstufen werden in der Integrierten Gesamtschule in Queichheim fit für das neue Schuljahr gemacht. Kinder können die Sommerschule für eine Woche, bei Bedarf und entsprechenden Kapazitäten aber auch für zwei Wochen besuchen.

Anmeldungen nimmt das Schulamt der Stadt ab sofort per E-Mail an sommerschule2020@landau.de oder per Post an Stadtverwaltung Landau, Amt für Schulen, Kultur und Sport, Maximilianstraße 7, 76829 Landau entgegen. Das Anmeldeformular findet sich auf www.landau.de/schulanmeldungen.