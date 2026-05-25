Der Pfalz-Sommer ist da: Ob Insheimer Weingenuss, Heimat- und Blütenfest in Rhodt oder Birkweiler Frühling (unser Foto) – die Besucherinnen und Besucher konnten die Veranstaltungen über das Pfingstwochenende bei traumhaftem Wetter genießen. Ein fantastischer Blick über die Rheinebene und auf die Haardt bot sich beim Weinfrühling hoch über Birkweiler rund um die Edelweinlage Keschdebusch. Neun Winzer schenkten an sechs Stationen ihre Weine aus, fünf Gastronomen aus der Region servierten Speisen. Waren Sie am Pfingstwochenende auch auf einem Weinfest in der Südpfalz unterwegs? Dann schicken Sie uns Ihr schönstes Foto (bitte in möglichst hoher Auflösung und in Querformat) mit kurzen Angaben zu Motiv, Ort und Namen des Fotografen per E-Mail an redlan@rheinpfalz.de. Vielleicht schafft Ihr Foto es schon bald in die nächste Auswahl der „Leserfotos der Woche“.