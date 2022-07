Der Kulturverein Dorfgemeinschaft Barbelroth lädt am Sonntag zum Sommerfest am Kulturschuppen. Beginn der Veranstaltung ist 15 Uhr. Neben einem kulinarischen Angebot wie Kaffee, Limo, Waffeln und Eis will der Verein besonders die Menschen ins Gespräch bringen und sie zur Aktivität anregen. So können sich die Besucher an sogenannten Slacklines ausprobieren. Der Sport ist gerade sehr im Trend und ähnelt dem Seiltanz. Außerdem können Stelzen und Diabolos ausgeliehen, sowie Jenga oder Vier gewinnt im XXL-Format gespielt werden. Wer will, kann sich auch am sogenannten Rope Skipping, einer schnellen Art des Seilspringens, versuchen. Am Abend laden dann Gitarrenklänge und Gesang von der Band „doolittle and friends“ mit Nicole und Markus zum Entspannen ein.