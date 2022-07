So können die Ferien beginnen: Das Kreisjugendamt veranstaltet am ersten Sonntag in den Sommerferien, 24. Juli, sein großes Spielefest in Kooperation mit der Bananenflankenliga und dem TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim auf dem Gelände des Sportvereines. Los geht es um 10.30 Uhr, das Ende ist für 17 Uhr geplant.

Vor Ort gibt es Angebote der Jugendfeuerwehr, der Polizei, des Jugendrotkreuzes, der DRK-Wasserwacht, des THW und der kirchlichen Verbände. Die Teilnehmer können sich zudem auf eine Kletterwand, Basteln, eine Hüpfburg, Mitmachtheater und vieles mehr freuen. Auch auf den Kinderzauberer Reiner Fröhlig dürfen die kleinen und großen Gäste gespannt sein. Zudem spielt die Bananenflankenliga ein Fußball-Turnier. Für Speisen, Getränke und Kuchen sorgen der Sportverein und die Elternausschüsse der örtlichen Kindertagesstätten. Der TSV wird auch einen Mittagstisch anbieten. Das Fest wird mit einem ökumenischen Gottesdienst um 10.30 Uhr eröffnet. Die Spiele der Bananenflankenliga beginnen um 11.30 Uhr. Adresse: Sportgelände TSV Fortuna, In den Wartgärten 4, Ortsteil Billigheim. Das Sportgelände ist gut mit dem Fahrrad erreichbar.