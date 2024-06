Am Sonntag wird auf dem Diakonissen Bethesda-Gelände in der Bodelschwinghstraße ein Sommerfest gefeiert. Gleichzeitig lädt die Tagespflege der Einrichtung anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens zum Tag der offenen Tür ein, wie es in einer Mitteilung dazu heißt. Zwischen 9 und 17 Uhr ist ein abwechslungsreiches Programm in der Einrichtung für Senioren und Menschen mit Behinderung angekündigt. Nach einem gemeinsamen Frühstück beginnt um 10.15 Uhr der Gottesdienst mit Diakonin Ronny Willersinn in der hauseigenen Kapelle. Ab 13 Uhr gibt es für die Gäste des Sommerfestes unter anderem eine Spiellandschaft, einen Flohmarkt, einen Clown-Auftritt, Back-Aktionen zum Mitmachen und eine Tombola.

Ab 11 Uhr werden in der Tagespflege für Seniorinnen und Senioren Führungen durch die Räumlichkeiten angeboten. Zwischen 13 und 14 Uhr zeigt das Hospiz das Lichtkreuz des Künstlers Ludger Hinse, das auch in der Ausstellung „licht@zukunft“ zu sehen ist. Das musikalische Programm am Vormittag gestalten die Sängergemeinschaft Pfälzer Klang und der MGV Godramstein unter der Leitung von Bernhard Rudy. Am Nachmittag unterhält die Singgruppe des Mehrgenerationenhauses Offenbach unter der Leitung von Karlheinz Frech mit bekannten Schlagern die Gäste.