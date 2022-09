Nach coronabedingter Auszeit gibt ist auf Burg Landeck bei Klingenmünster wieder größere Veranstaltungen. Am Samstag spielt zum Abschluss des „Burg Landeck Sommers“ die Band Skye. In der historischen Burgkulisse sollen Scottish Folk, keltisches Liedgut, deftige Trinklieder und Balladen das Publikum begeistern. Außerdem werden zeitlose Cover und Eigenkompositionen gespielt. Dass Veranstaltungen auf der Burg überhaupt möglich sind, liegt unter anderem daran, dass es mittlerweile auch einen zweiten Fluchtweg aus dem Burghof gibt. Dieser wurde in Form einer Treppe am südlichen Ausgang realisiert.

Info



Skye spielt am Samstag, 10. September, um 19 Uhr. Es fährt ein Shuttle-Service ab dem Pfalzklinikum ab 17 Uhr. Die Zufahrt ab der Johannaquelle ist für alle Fahrzeuge gesperrt. Tickets für 10 Euro gibt es nur an der Abendkasse.