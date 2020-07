Dieses Weihnachten wird das Palais des Étoiles seine Zelte nicht in Landau aufschlagen. Die Entscheidung, eine Saison auszusetzen, sei der Produzentin Laura Erny nach eigenen Worten sehr schwer gefallen, zumal das Dinner-und-Show-Programm samt Corona-Konzept bereits stand und die Akteure verpflichtet waren. Doch die Kulturstätten und Restaurants in der Region machten wegen Corona schwere Zeiten durch. „Da wollen wir in unserer zweimonatigen Spielzeit nicht als Konkurrenz zu ihnen auftreten.“ Sein Bedauern und ein Dankeschön für diese Solidarität übermittelte der Landauer Oberbürgermeister Thomas Hirsch. Das Palais hatte 2019 über 6500 Besucher.