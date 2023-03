Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rund um Landau gibt es knapp 60 Erdölförderstellen. An manchen heben und senken sich noch die Pferdekopfpumpen. Was tun, wenn sie ausgenickt haben? Der neue Eigentümer des Erdölfelds will die Förderplätze weiter nutzen.

Deutlicher kann die Energiewende und die sogenannte Dekarbonisierung, also der Verzicht auf Kohlenstoffe, nicht vor Augen geführt werden: Während der frühere Besitzer des Erdölfeldes