„Klima schützen, klug investieren“: Unter diesem Titel informiert Nicole Siepe, Energieberaterin der Verbraucherzentrale, am Mittwoch, 22. September, um 18 Uhr in der Nußdorfer Turn- und Festhalle über den Weg zur Solaranlage auf dem eigenen Dach. „Der Ausbau von Solarenergie ist aktiver Klimaschutz“, betont Beigeordneter Lukas Hartmann (Grüne). „Die Solarkraft hat als Energieträger in unserer sonnenreichen Region enormes Potenzial. Wenn alle möglichen Dachflächen genutzt würden, könnte Landau sich mehr als selbst versorgen und damit Umwelt, Klima und Ressourcen schonen“, so der Umweltdezernent. Wer sich vorab informieren möchte, ob sich eine Solaranlage auf dem eigenen Dach lohnt, kann das mit wenigen Klicks im landesweiten Solarkataster Rheinland-Pfalz unter https://solarkataster.rlp.de herausfinden. Dort kann man die eigene Anschrift angeben und bekommt angezeigt, was eine Fotovoltaik- oder Solarthermie-Anlage ungefähr kostet und wann sie sich bezahlt macht.

Der Termin in Nußdorf ist der Auftakt für eine Reihe von Infoveranstaltungen im Zuge der Landauer Solaroffensive. Eine Anmeldung per E-Mail unter solaroffensive@landau.de ist notwendig. Die nächste Info-Veranstaltung ist am Donnerstag, 28. Oktober, um 17.30 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Wollmesheimer Höhe. In den kommenden Monaten sollen auch die übrigen Stadtdörfer und Stadtteile abgedeckt werden, teilte die Stadtverwaltung mit.