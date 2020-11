Photovoltaikanlangen sollen künftig auf den Dächern aller Neubauten in Landau zu sehen sein. So will die Klima-Koalition aus Grünen, CDU und FDP den Klimaschutz stärken, heißt es in der Pressemitteilung. Mit der Vorgabe sei Landau die erste Stadt in Rheinland-Pfalz, die eine Solaroffensive festlegt, sagt die Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen im Stadtrat, Lea Heidbreder. Die Anlagen seien so günstig geworden, dass sie sich binnen weniger Jahre für die Bauherren lohnten.

Auch die CDU stimmt zu. „Beim Neubau wollen wir jetzt die Nachhaltigkeit fest verankern und so unserer Verantwortung der Schöpfung gegenüber gerecht werden“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzende Susanne Burgdörfer. Ausnahmen im Einzelfall sollen aber möglich sein, beispielsweise wenn das Dach begrünt wird und ein „gleichwertiger Beitrag zum Klimaschutz“ geleistet werden. Die Koalition hält in diesem Zusammenhang eine Solarprämie für „sinnvoll“ und verweist auch auf Förderprogramme des Landes. Der Stadtrat soll in seiner nächsten Sitzung über den Vorschlag entscheiden.