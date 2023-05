Die Frauen Union Landau und der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart aus Jockgrim fordern, neue Böschungen und Lärmschutzwälle im Zuge des Ausbaus der B10 bei Landau-Nord auf eine mögliche Nutzung als Fotovoltaik-Flächen zu prüfen. Ein Anfrage Gebharts beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer hat nicht das gewünschte Ergebnis gebraucht. Wie Gebhart vom LBM erfahren hat, sind neu entstandene Böschungen an der B10 nicht für die Nutzung durch Solar vorgesehen. Die Flächen seien häufig aus landschaftspflegerischen Anforderungen als Ausgleichsfläche rechtlich gesichert, schreibe der LBM. Für die B10 bei Landau ist laut LBM eine Lärmschutzwand aus ökologischen Gründen begrünt, eine Gabionenwand werde als Eidechsenhabitat dienen, zitiert Gebhart aus der Antwort. Ihn und die Frauen-Union stellt das nicht zufrieden. Vorsitzende Heide Stoffel meint, es sollte doch auch jetzt noch möglich sein, zu prüfen, ob die riesigen Flächen entlang der B10 zwischen A65 und Landau-Godramstein nicht für Solaranlagen genutzt werden könnten. Gebhart hält Solarpanele auf Lärmschutzwänden für sinnvoller als etwa landwirtschaftliche Flächen in Anspruch zu nehmen. „Entsprechende Prüfungen im Einzelfall sollten bereits heute immer mit durchgeführt werden. Aus meiner Sicht sollte der Bund überall dort mögliche Fotovoltaik-Potenziale mit untersuchen lassen, wo in Baulast des Bundes gebaut wird“, unterstreicht Gebhart.