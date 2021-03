Am Samstagmorgen gegen 7.45 Uhr hat die Polizei Landau nach einem Hilferuf aus Dernbach einen 39-Jährigen mit einem Taser (Distanz-Elektro-Impuls-Gerät) in Schach gehalten. Der Mann hatte zuvor seinen Vater bedroht. Als die Beamten vor Ort eintrafen, habe der 39-Jährige unvermittelt versucht, sie anzugreifen. Der Elektroschocker habe sofort Wirkung gezeigt, so die Polizei. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Niemand sei verletzt worden.