Am Mittwoch, 11. September, gibt es eine Schulung für Menschen, die im Landauer Beirat für Migration und Integration mitarbeiten und sich für die Wahl am 10. November aufstellen lassen wollen. Das städtische Gremium besteht aus acht direkt gewählten und vier berufenen Mitgliedern und setzt sich für die Belange der Menschen mit Migrationshintergrund in Landau ein. Bei der Schulung werden Themen behandelt wie das Erstellen einer Wahlliste sowie das Wahlverfahren. Die Veranstaltung bietet außerdem Einblicke in die Abläufe und Anforderungen an die Kandidatinnen und Kandidaten und soll den Teilnehmenden helfen, sich bestmöglich auf den Wahlprozess vorzubereiten. Beginn ist um 18 Uhr im Ratssaal des Rathauses, Markstraße 50 in Landau.