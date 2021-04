Eine Folge der Corona-Pandemie sind Schnelltests für zu Hause. Doch wie wird man die Stäbchen wieder los? Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) weiß es: Sie gehören in die Restabfalltonne. Das sagt Sandra Hilzendegen, Leiterin der EWL-Abfallabteilung. „Und zwar in einem geschlossenen Behälter verpackt, das kann auch ein Abfallbeutel sein.“ Der Grund: Beim Entleeren könne es sonst passieren, dass Stäbchen und anderes Tests nicht im Entsorgungsfahrzeug, sondern auf der Straße landen. Aber klar, auch hygienische Gründe sind ausschlaggebend: Der Abfallbeutel halte die Materialien zusammen und sorge dafür, dass niemand außer der Testperson damit in Berührung kommt.

Und die Masken?

Zudem rät der EWL auch, benutzte Masken zunächst in einen Abfallbeutel und dann in die Restabfalltonne zu geben. Restabfall lande im Müllheizkraftwerk in Pirmasens, wo die Abfälle bei Temperaturen bis zu 1000 Grad hygienisch verbrannt würden.

