Süß, fruchtig, saftig: Quetsche und Mirabelle sollen auf die Teller kommen, wenn die Tourismusverbände die Aktion „So schmeckt die Südpfalz“ ausrufen. Einen Wettbewerb soll es aber diesmal wegen Corona nicht geben. Die Früchtchen stehen im Mittelpunkt der kulinarischen Themenwochen vom 1. August bis 13. September. Südpfälzer Betriebe können sich mit ihren Ideen einbringen.

Die Vereine Südliche Weinstraße und Südpfalz Tourismus Germersheim wollen mit der Aktion Gastronomen, Direktvermarkter, Cafés, Schnapsbrenner und andere Anbieter in den Mittelpunkt rücken, die in einem der beiden Vereine Mitglied sind. Sie sind aufgerufen Traditionelles, Neues und Experimentelles von der „Wunderschönen“ und ihrer blauen Verwandten auf den Teller oder ins Glas zu bringen: in Form von Quetschekuchen oder Marmelade, im Mittelpunkt von thematischen Führungen oder Schnapsverkostungen.

Die Themenwochen „Quetsche und Mirabelle“ soll in diesem besonderen Corona-Sommer den gewohnten Wettbewerb „So schmeckt die Südpfalz“ ersetzen, der in den vergangenen Jahren verschiedene Gemüse und Früchte in den Mittelpunkt gestellt hat: die fruchtige Tomate, den Verführungskünstler Apfel, die erdige Kartoffel, Kraut und Rüben.

Zum ersten Mal wird es in diesem Jahr keine Jury geben und auch keine Abstimmung der Gäste in den Restaurants. Der Vorteil der Themenwoche für Betriebe: Die Angebote sollen in einem Flyer, auf der Webseite www.soschmecktdiesuedpfalz.de sowie über Social-Media-Kanäle und Pressearbeit beworben werden. Außerdem soll die Themenwochen bei Gästen aus nah und fern das Bewusstsein für den Einsatz regionaler und saisonaler Produkte der Südpfälzer Erzeuger stärken, neue Gäste gewinnen und Stammgäste mit neuen Kreationen verwöhnen.

