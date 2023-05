Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein knappes Rennen war vor der Wahl erwartet worden – doch was sich am Wahlabend abspielte, war ein richtiger Krimi. Zwischen Thomas Gebhart und Thomas Hitschler ging es hin und her – ein Vorsprung von 0,2 Prozentpunkten war schon komfortabel. Doch dann fand der Thriller ein abruptes Ende.

So oder so – klar war vor der Wahl: Die Südpfälzer müssen sich nicht umstellen. Der Wahlkreissieger heißt Thomas, das war im Vorfeld allen klar. Aber: Hitschler oder Gebhart? Das