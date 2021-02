Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt, dazu Schneefall und Eisregen: So kalt wie aktuell war es in der Toskana Deutschlands schon lange nicht mehr. Wie kann man Menschen ohne Obdach helfen?

Die Stadt achte darauf, dass Menschen ohne Heim unbeschadet durch die kalte Zeit kommen, heißt es in einer Mitteilung. Aber auch jeder Einzelne könne etwas tun. „Wenn Sie aber jemanden sehen, der Hilfe benötigt, zeigen Sie bitte Mitgefühl und Zivilcourage. Bieten Sie Ihre Hilfe an und weisen Sie auf Unterstützungsangebote hin“, sagt Oberbürgermeister Thomas Hirsch. Bei akuten Notfällen sei die Notrufnummer 112 immer die richtige Adresse. Ansonsten gebe es an viele Stellen Hilfe: Die Caritas gebe Schlafsäcke aus, die städtischen Streetworker warme Kleidung. Dazu achteten Polizei und Ordnungsamt besonders darauf, dass derzeit niemand nachts draußen schläft.

„Niemand muss auf der Straße leben und wir haben in Landau die Möglichkeit, die Menschen unterzubringen. Viele Obdachlose nehmen das Angebot einer Notunterkunft auch an – aber eben nicht alle“, sagen die beiden städtischen Streetworkerinnen Johanna Dreisigacker und Nina Sappert sowie Caritas-Streetworker Michael Jessl.