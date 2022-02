Rheinland-Pfalz hat seine inzwischen 30. Corona-Verordnung erlassen. Vor allem bei der Quarantänepflicht sind ein paar Lockerungen eingetreten. Aber es gibt auch Verschärfungen, beispielsweise für die als Spaziergänge deklarierten, unangemeldeten Demos.

Weil es bei ihnen viele Rückfragen von Bürgern gibt, informiert das gemeinsame Gesundheitsamt des Landkreises Südliche Weinstraße und der Stadt Landau über landes- und bundesweite Neuerungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

Wie lange dauert die Quarantäne?

Infizierte müssen zehn Tage in Quarantäne. Der Tag, an dem der positive Test abgenommen wurde, zählt als Tag 0. Die Quarantäne endet ohne weitere Testung nach Ablauf der zehn Tage. Alternativ kann man sich ab Tag acht freitesten, wenn man zwei komplette Tage symptomfrei ist. Dafür reicht ein durch geschultes Personal durchgeführter Schnelltest. Wenn ein Schnelltest an einer Teststelle positiv war, aber ein PCR-Test zur Bestätigung negativ ausfällt, endet die Quarantäne sofort.

Was ist mit Kontaktpersonen?

Für enge Kontaktpersonen von Infizierten gelten die gleichen Quarantäne-Regeln wie für Infizierte. Dies gilt aber nicht für immunisierte Kontaktpersonen (geimpft, geboostert, geimpft genesen oder genesen). Als geimpft zählt man bis zum 90. Tag nach der zweiten Impfung, als geboostert, wenn man die Booster-Impfung erhalten hat. Geimpft genesen ist, wer geimpft worden war und dann eine Durchbruchsinfektion überstanden hat oder zuerst von einer Infektion genesen war und im Anschluss geimpft wurde. Als genesen gilt man ab dem 29. Tag bis zum 90. Tag nach dem Abstrich eines positiven PCR-Tests.

Was gilt in Schulen und Kitas?

Bei einem positiven Fall in einer Schulkasse geht nur noch das betroffene Kind in Quarantäne. Mitschüler und Lehrerinnen müssen sich lediglich für den Zeitraum von fünf aufeinanderfolgenden Schultagen täglich selbst testen. Auch in Kindertagesstätten geht nur noch das positiv getestete Kind in Quarantäne. Alle übrigen Kinder der Gruppe oder der gesamten Einrichtung (wenn es keine festen Gruppen gibt) sowie deren Betreuungspersonen müssen sich nur kurz absondern. Wenn sie symptomfrei bleiben, kann die Kita schon am Folgetag mit einem frischen, von geschultem Personal gemachten Schnelltest wieder betreten werden.

Wie bekommt man den Genesenennachweis?

Einen rechtsgültigen Genesenennachweis kann nur bekommen, wer mit einem positiven PCR-Test in Quarantäne war. Wer nur einen positiven Schnelltest einer offiziellen Teststelle hatte, kann beim Gesundheitsamt eine Bescheinigung über die Dauer der Quarantäne (Absonderungsbescheinigung) anfordern, die zum Beispiel für Arbeitgeber genutzt werden kann. Mit einem von geschultem Personal durchgeführten positiven Schnelltest besteht nach wie vor Anspruch auf eine kostenlose PCR-Testung.

Wo gibt es PCR-Testmöglichkeiten?

Unter https://covid-19-support.lsjv.rlp.de/eden/org/facility findet sich die Übersicht des Landes, wo PCR-Tests möglich sind. Dazu muss man „Teststellen für Alle“ auswählen und die Filteroption „PCR Tests“ angeben. Möglicherweise wird der Bund Kriterien erlassen, mit denen PCR-Tests priorisiert werden, aber noch ist das nicht der Fall.

Was ändert sich bei Versammlung?

Durch die neue Corona-Verordnung des Landes gelten nun bei Versammlungen nach Artikel 8 des Grundgesetzes (Demonstrationen) das Abstandsgebot und die Maskenpflicht. Dies gilt auch für die sogenannten Montagsspaziergänge, bei denen es sich meist um nicht angemeldete Demonstrationen gegen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie handelt. Außerdem regelt die 30. Corona-Verordnung des Landes, dass es keine Erfassung von Kontaktdaten in der Gastronomie, in Freizeiteinrichtungen, Kirchen und Dienstleistungsunternehmen mehr gibt. Die freiwillige Nutzung der Corona-Warn-App wird jedoch weiterhin empfohlen.