Energiesparen ist das Thema dieser Tage, doch man kann es bei der Wassertemperatur auch übertreiben. Dann droht die Gefahr, dass sich Legionellen vermehren. So kann man den Bakterien entgegenwirken.

Gas wird immer teurer, der trockene Sommer macht auch immer klarer: Wasser ist ein wertvolles und wahrscheinlich immer wieder knapper werdendes Gut. Um Energie zu sparen, liegt die Idee nahe, die Warmwassertemperatur abzusenken. Das kann auch mittelbar zum Wassersparen beitragen – unter einer kalten Dusche steht man ungern besonders lange. Aber: Diese Sparidee muss nicht zwingend gut sein, warnt das Gesundheitsamt Landau/SÜW. Denn: Geringere Wassertemperaturen erhöhen die Gefahr von Legionellen.

Legionellen treten überall auf

Legionellen sind Bakterien, die beim Menschen Krankheiten verursachen können, die von grippeähnlichen Symptomen bis zu schweren Lungenentzündungen reichen können, warnt das Robert-Koch-Institut (RKI). Zuletzt waren die Bakterien vor wenigen Tagen in den Schlagzeilen, als in Argentinien vier Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiteten, an tödlich verlaufenden Lungenentzündungen starben. Nun sind Legionellen keine Bakterien, die nur auf fernen Kontinenten vorkommen, sondern sie gibt es überall. Sie sind weltweit verbreitete Umweltkeime, die in geringer Anzahl natürlicher Bestandteil von Oberflächengewässern und Grundwasser sind, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung. 2019 hatten Prüfer im Kreis Südliche Weinstraße festgestellt, dass die Wasserleitungen von fünf Schulhallen von Legionellen befallen waren. Die Gefahr ist kein Grund, in Panik zu verfallen, den Bakterien ist recht einfach beizukommen, die Vorbeugung ist ebenfalls leicht.

„Um sich vor den Bakterien zu schützen, muss das Warmwasser im Warmwasserwärmer mindestens 60 Grad Celsius haben“, sagen die Fachleute des Gesundheitsamts mit Sitz in Landau. „Ideale Bedingungen für die Vermehrung von Legionellen liegen bei Temperaturen zwischen 25 und 45 Grad. Erst ab 55 Grad beginnt das Absterben – bei 60 Grad sterben sie schnell. Daher ist es nicht sinnvoll, den Warmwasserboiler auf unter 60 Grad zu stellen, um Gas zu sparen. Das kann gefährlich sein.“

Mit Heißwasser durchspülen

Insbesondere in den Sommer- und Herbstmonaten sei regelmäßig ein Anstieg der sogenannten Legionärskrankheit zu verzeichnen. „Dieses saisonale Phänomen könnte mit dem Reisen in der Urlaubszeit und den damit verbundenen Infektionsrisiken wie dem Hotelaufenthalt und dem Schwimmen in Whirlpools, aber auch mit dem Stehen des Wassers in den Rohrleitungen der heimischen Wohnung während eines etwaigen Urlaubs zusammenhängen“, heißt es weiter aus dem Gesundheitsamt. Die Mitarbeiter empfehlen laut der Mitteilung, „alle Warmwasserhähne und Duschen in Gästezimmern und anderen Bereichen für mehrere Minuten“ aufzudrehen, um heißes Wasser durchzuleiten.

Ein weiterer Rat: Vorher die Fenster öffnen und den Raum verlassen, um die Aerosole nicht einzuatmen. Vermehren sich die Legionellen im Wasser und werden dann etwa beim Duschen eingeatmet, kann es nach zwei bis zehn Tagen zu einer Legionellose mit Lungenentzündung kommen – der Legionärskrankheit. Bei milderen Verläufen treten nach fünf Stunden bis drei Tagen Fieber und grippeähnliche Symptome auf.

Wer ist gefährdet?

Die Krankheit gefährde vor allem Menschen mit einer geschwächten Immunabwehr – auch durch die Einnahme von Immunsuppressiva –, ältere Menschen oder Raucher. Männer erkranken häufiger als Frauen, Kinder nur selten, teilt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZGA) zu dem Thema mit. Besonders in künstlichen Wassersystemen mit geringem Durchfluss, wie Wasserleitungen in Gebäuden, finden die Erreger bei entsprechenden Temperaturen gute Wachstumsbedingungen. In Ablagerungen und Belägen des Rohrsystems können sich die Legionellen besonders gut vermehren.

Die Legionärskrankheit hat laut BZGA meist folgende Symptome: Husten, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, schweres Krankheitsgefühl und hohes Fieber. Dabei könne es auch zu Durchfall oder Verwirrtheitszuständen kommen. Die unbehandelte Lungenentzündung verlaufe häufig schwer, bei korrekter Behandlung bestünden gute Heilungsaussichten. Auch das Pontiac-Fieber kann durch Legionellen ausgelöst werden. Die Krankheit äußere sich in grippeähnlichen Beschwerden wie Fieber, Unwohlsein, Kopf- und Gliederschmerzen, aber nicht in einer Lungenentzündung. Die Erkrankung heile meist von selbst innerhalb einer Woche aus.

Im Netz

Weitere Informationen zu Legionellen, Vorsorge und der Legionärskrankheit gibt’s beim RKI unter dem Kurzlink bit.ly/3QlJ6Jt und bei der BZGA unter dem Kurzlink bit.ly/3RG0bi6.