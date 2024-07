Die ersten 500 Geräte sind geliefert. Damit haben das Landauer Unternehmen Weptech Elektronik GmbH und Energie Südwest den Grundstein für die Installation digitaler Stromzähler in der Region gelegt.

Wie viel Strom verbraucht die Waschmaschine? Wann ist der Zeitpunkt zum Laden des Elektroautos besonders günstig, und wie kann ich das automatisiert steuern? Solche Fragen sollen künftig für Verbraucher einfacher zu beantworten sein. Möglich machen dies digitale Stromzähler, sogenannte Smart Meter. Sie ermöglichen den Energieversorgern, mittels eines zusätzlichen intelligenten Kommunikationsmoduls, dem Smart Meter Gateway (SMGW), Verbrauchswerte elektronisch auszulesen, abzurechnen und den Kunden mehr Transparenz zu ihrem Verbrauch zu geben.

Bis 2032 müssen alle Haushalte in Deutschland mit einem solchen digitalen Stromzähler samt SMGW ausgestattet sein. Die meisten bisher in Deutschland installierten SMGW wurden von Weptech aus Landau geliefert. Energie Südwest wird nun in den kommenden Wochen erste Haushalte mit einem Jahresverbrauch von über 6000 Kilowattstunden mit den neuen Geräten ausrüsten. Jedes einzelne Gerät wird für den späteren Endnutzer individuell parametriert und kann auch nur an dieser einen Messstelle eingebaut werden, heißt es bei Weptech.