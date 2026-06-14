In mehreren Kommunen erhalten derzeit Haushalte Schreiben externer Anbieter zum Einbau intelligenter Messsysteme (Smart-Meter). Auch im Versorgungsgebiet der Energie Südwest sind Werbebriefe verschickt worden. Das Unternehmen stellt klar: Die gesetzlich vorgesehene Einführung erfolgt ohne aktives Zutun der Kunden und ohne Anbieterwechsel.Zuständiger Messstellenbetreiber in Landau ist die Energie Südwest Netz GmbH. Sie führt den Einbau an allen Verbrauchsstellen durch, informiert betroffene Haushalte vorab und berechnet beim Standardtausch keine Installationskosten. Werbeschreiben erweckten teils den Eindruck besonderer Vorteile oder dringenden Handlungsbedarfs bei einem Wechsel zu wettbewerblichen Messstellenbetreibern. Nach Unternehmensangaben besteht keine geschäftliche Beziehung zur Metrify Smart Metering GmbH; die unter der Marke „Deutsche Messwesen“ versandten Briefe seien Angebote eines privaten Wettbewerbers.

Keine Folgekosten

Die Kosten für moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme sind gesetzlich gedeckelt. Laut aktuellem Preisblatt beträgt das jährliche Entgelt für eine moderne Messeinrichtung 25 Euro (brutto). Für intelligente Messsysteme gelten je nach Verbrauchsgruppe ebenfalls gesetzlich festgelegte Preisobergrenzen. Vertragslaufzeiten mit Folgekosten entstehen beim grundzuständigen Messstellenbetrieb nicht.

Info

Unabhängige Erläuterungen zu Zählertausch und Smart Meter bietet die Bundesnetzagentur auf www.bundesnetzagentur.de/Metering an. Für Rückfragen verweist Energie Südwest auf den eigenen Kundenservice.