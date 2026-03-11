Auf der Zweibrücker Straße ist es am Dienstag gegen 15.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer verltzten Person gekommen. Laut Polizeibericht war eine 71-Jährige in ihrem Smart stadteinwärts unterwegs, missachtete am Fußgängerüberweg zum Goethepark eine rote Ampel und erfasste einen querenden 14 -Jährigen mit seinem E-Scooter. Dieser Junge wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und zur medizinischen versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Sachschadenshöhe beträgt nach Schätzung der Beamten rund 1200 Euro. Gegen die 71-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.