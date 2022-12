Die Schüler des Landauer Max-Slevogt-Gymnasiums haben fleißig Hilfspakete mit Hygieneartikeln und Lebensmitteln für den Johanniter-Weihnachtstrucker gepackt. Am Ende kamen 56 Päckchen im Wert von je rund 40 Euro zusammen, die Schülervertretung half tatkräftig beim Sammeln und Verladen der Pakete. Besonders erfreulich: Es waren zehn Pakete mehr als im Vorjahr. In den meisten Fällen sei die Anzahl zurückgegangen, teilt die Schule mit. Den Johanniter-Weihnachtstrucker gibt es seit 1993. Die Organisation sammelt dabei in der Vorweihnachtszeit von Kindergartenkindern, Schülern, Mitarbeitern von Unternehmen und vielen anderen Menschen geschnürte Hilfspakete für notleidende Menschen in Südosteuropa und Deutschland ein und verteilt sie.