Kaycee Hesse hat die für kommenden Freitag angekündigte Skater-Night abgesagt. Grund dafür sind die steigenden Corona-Inzidenzwerte. Wie die 21-Jährige der RHEINPFALZ auf Anfrage sagte, sei es eine Entscheidung auf Augenhöhe mit dem Ordnungsamt gewesen. Die Zahl der Neuinfizierten mit Covid-19 hätten sich zuletzt fast täglich verdoppelt, betont die Landauerin. Es sei davon auszugehen, dass deshalb am Freitag erweiterte Auflagen gelten würden, zum Beispiel die Kontaktnachverfolgung. „Das ist nicht zu leisten, das kann ich nicht gewährleisten, da ich die Skater-Night als Privatperson veranstalte“, sagte Hesse. In ersten Reaktionen werde die Absage sehr bedauert. „Viele finden es super schade.“ Kaycee Hesse dankt der Stadt, den Sponsoren und allen Beteiligten „für die sehr gute und motivierte Zusammenarbeit und das viele positive Feedback“. In Absprache mit der Stadt und Oberbürgermeister Thomas Hirsch wolle sie das Projekt Skater-Night nächsten Sommer noch einmal angehen, „hoffentlich unter besseren Umständen“.

Die Skater-Night entwickelte sich Anfang der 2000er-Jahre zu einer Kultveranstaltung. Bis 2009 trafen sich Jung und Alt in den Sommerferien immer freitags zur Gaudi auf Rollen. Die Straßen waren autofrei, an der Strecke gab es Kurzweil und Imbisse. Doch das Interesse erlahmte. 2010 kam das endgültige Aus.