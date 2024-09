Der Skatepark am früheren Landesgartenschaugelände in Landau hat eine Attraktion mehr, wie die Stadt mitteilt. Mithilfe zahlreicher Unterstützer konnte die Streetwork der Stadt Landau dort eine neue Mini-Rampe bauen. „Die Idee ist, auch Anfängern die Möglichkeit zu geben, erste Tricks an einer Rampe zu üben, die nicht zu steil ist“, erklärt Jugendsozialarbeiter Alexander Komm, der das Bau-Projekt gemeinsam mit Schulsozialarbeiter Simon Galler-Flick betreut. Die Rampe ist fünf Meter breit und ein Meter hoch.