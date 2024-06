Am Wochenende steigt der nächste Skatejam auf dem Untertorplatz in Landau: Die Streetworker der Stadt Landau stellen die Veranstaltung am 22. und 23. Juni in Kooperation mit dem Burgerladen Bagage und dem Skate Kollektiv Landau auf die Beine. Besucher können dann bewundern, welche Kunststücke mit dem Skateboard möglich sind. Am Samstag von 16 bis 23 Uhr wird unter anderem der beste Skateboard-Trick gesucht. Zudem gibt es Livemusik. Am Sonntag können Interessierte selbst aktiv werde, und zwar beim Tanzworkshop. Der Skateboardworkshop ist für Kinder vorgesehen.