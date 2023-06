Auch in diesem Jahr spielen wieder die Skater eine Hauptrolle auf dem Landauer Untertorplatz – und zwar am Samstag. Die Stadt, das Skate Kollektiv und der Burger-Laden Bagage laden wieder zu Skate-Workshops und -Jam ein. Von 14 bis 15 Uhr können Kinder und Jugendliche laut Mitteilung der Verwaltung ab neun Jahren bei einem kleinen Workshop den Umgang mit dem Skateboard lernen. Es wird um das Mitbringen von eigener Ausrüstung gebeten, notfalls können vor Ort aber auch Helm, Schoner und Boards ausgeliehen werden. Ab 15 Uhr können fortgeschrittene Skater beim Skill-Workshop in einer freien Session ihre Fähigkeiten verfeinern. Um 16 Uhr startet der Skate Jam – auf die Sieger warten Preise.