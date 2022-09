Auf dem Landauer Untertorplatz soll am Samstag kräftig was los sein. Das Skate-Kollektiv Landau lädt zusammen mit dem Burger-Laden Bagage und dem Streetwork der Stadt zu einem Skate-Workshop und danach zu einem Skate-Jam ein. Das teilen die Stadtverwaltung und das Skate-Kollektiv mit. Der Workshop von 14 bis 16 Uhr sei gedacht für Kinder und Jugendliche, die noch lernen wollen, wie man sich auf den Brettern richtig bewegt, sagt Fabian Reichenbach vom Skate-Kollektiv. Er bittet darum, eigene Ausrüstung mitzubringen, notfalls können aber auch vor Ort Helm, Schoner und Bretter ausgeliehen werden. Die fortgeschrittenen Skater und auch die Profis können dann ab 17 Uhr beim Skate Jam ihr Können zeigen. Auf die Gewinner des Wettbewerbs warten Preise. Aber der Wettbewerbsgedanke stehe nicht im Vordergrund, betont Reichenbach. Es gehe um den Spaß am Skaten. Die mobilen Hindernisse (Obstacles) auf dem Platz sollen am Samstag aufgebaut werden. Aber: Spielt das Wetter nicht mit, muss die Veranstaltung wohl kurzfristig abgesagt werden.