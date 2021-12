Die Ankündigung der Stadtverwaltung, die öffentliche Sitzung des Landauer Stadtrates am Dienstag, 14. Dezember, ab 17 Uhr in der Festhalle gehe nach der 2G-plus-Regel über die Bühne, beruht auf einer falschen Interpretation der Regeln. Das bestätigt die Stadtverwaltung auf Anfrage der RHEINPFALZ. Der Verweis auf die Testpflicht in Paragraf 4, Absatz 4, der 29. Corona-Verordnung des Landes in Verbindung mit Paragraf 3, Absatz 5, Satz 1, lasse die Interpretation 2G plus aus Sicht der Verwaltung zu. Die mittlerweile vorliegende Begründung zur aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung stelle aber klar, dass die Regel 3G sei. Für die Ratsmitglieder sei die 2G-plus-Ankündigung kein Problem, schreibt die städtische Pressesprecherin Sandra Diehl. „Wir werden den Sachverhalt gegenüber den Ratsmitgliedern jedoch noch mal klarstellen und das mit dem Appell verbinden, sich dennoch testen zu lassen.“ Die Sitzung an sich sei nicht gefährdet.

Der Rat befasst sich unter anderem mit dem Plan eines Bauherren, in der Dorfstraße 25 in Dammheim ein altes Haus abzureißen, um zwei Mehrfamilienhäuser mit je sechs Wohnungen zu bauen, was dem Ortsbeirat nicht gefällt. Er fürchtet um seine Dorfmitte.

Die Sitzung des Stadtrates wird auch als Live-Stream im Internet übertragen und ist unter dem Link www.landau.de/gremienlivestream zu verfolgen.