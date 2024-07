Die Polizei ist auf der Suche nach einem Mann, der am Sonntag gegen 3.30 Uhr einer jungen Frau zu nahe gekommen ist. Laut Polizeimitteilung kam es in der Almendgasse in der Nähe des Obertorplatzes zu einem Sittlichkeitsdelikt. Nähere Angaben macht die Polizei auf Nachfrage dazu nicht, zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Frau. Nur so viel: Sie habe sich aus der Lage zu befreien und vor dem Täter flüchten können. In unmittelbarer Nähe zur Almendgasse sei sie dann auf bislang namentlich unbekannte Passanten getroffen, die sie auf ihre Situation aufmerksam gemacht habe. Der Täter sei unerkannt geflüchtet.

Die Polizei veröffentlicht folgende Beschreibung: Der Mann soll circa 1,80 Meter groß sein, einen gebräunten Teint, kurze dunkle und gegelte Haare haben. Zum Alter des Mannes können keine Angaben gemacht werden. Er soll mit einer Jeans und einem schwarzen T-Shirt mit weißem Logo bekleidet gewesen sein.

Die Kriminalpolizei bittet alle, die Hinweise geben können, sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau.k42@polizei.rlp.de zu melden. In diesem Zusammenhang werden insbesondere die namentlich unbekannten Passanten dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.