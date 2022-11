Mit Blick auf das kommende Jahr hat sich die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Edenkoben zum Ziel gesetzt, das Sirenennetz innerhalb der Verbandsgemeinde Edenkoben zu ergänzen, teilt die Verwaltung mit. Mit weiteren Sirenen in Edenkoben, Edesheim, Gleisweiler, Gommersheim und dem Austausch einer Sirene in Weyher könne die flächendeckende Warnung der Bevölkerung sichergestellt werden. Die Kosten sind mit 150.000 Euro im Haushalt 2023 veranschlagt. Die Warnung der Bevölkerung durch Sirenen sei wieder in das Blickfeld der Verantwortlichen gerückt. „ Die meisten Sirenen in unserem Bereich sind bereits zur digitalen Auslösung aufgerüstet. Noch fehlende oder defekte Sirenen werden zeitnah mit finanzieller Unterstützung des Kreises durch uns beschafft und aufgebaut“, sagt Eberhard Frankmann, erster Beigeordneter und Brandschutzdezernent. „Die Sirenen sind aus unserer Sicht ein bewährtes Mittel um Aufmerksamkeit in der Bevölkerung zu erwecken, auch nachts, wenn alle am Schlafen sind“, erklärt Wehrleiter Bernd Sturn. Mit einem gut ausgebauten Sirenennetz könne ein Großteil der Bevölkerung geweckt werden. Ergänzt würden sie mit weitere Warnmittel wie Warnapps, Radio-, Fernseh- oder Lautsprecherdurchsagen.