Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung beschlossen, nicht in die Erneuerung der letzten fünf verbliebenen Sirenen zu investieren. Stattdessen setzen die Mitglieder auf moderne Technik. „Wir haben die Vorgehensweise mit der Feuerwehr abgestimmt, bei der mittlerweile eine digitale Alarmierung Standard ist“, erklärte Verbandsbürgermeisterin Hedi Braun. Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal hatten Bund und Länder die Einführung eines Handy-Warnsystems angekündigt. Braun findet das heutzutage sinnvoller als die alten Sirenen. „Es gibt technische Möglichkeiten, dass das Handy, auch wenn es auf leise gestellt oder sogar ausgeschaltet ist, Alarm schlägt. Auf dem Display wird genau angezeigt, wovor genau gewarnt wird.“ Eine Herausforderung sei es sicherlich, zum Beispiel in der Nacht ältere Menschen ohne Smartphone zu warnen. „Das sind Gedanken, die wir uns machen müssen“, so Braun. „Es gibt die Möglichkeit eines Warnsystems über das Radio, den Fernseher oder das Festnetztelefon.“ Das würde rund 135.000 Euro kosten.

Weil die Ortschaften gewachsen sind, bräuchte es heute 15 Sirenen, um das ganze Wohngebiet in der VG abzudecken.