Am Samstag werden in der Zeit von 11.30 bis 12 Uhr die Sirenen der Verbandsgemeinde Annweiler getestet. Wie berichtet, wurden die Sirenen in der Verbandsgemeinde in den vergangenen Wochen auf digitalen Empfang aufgerüstet. Nur für die Ortsteile Bindersbach und Sarnstall müssen noch neue Sirenen angeschafft werden. Durch die Umrüstung kann nun nicht nur Feueralarm ausgelöst, sondern die Bevölkerung auch bei besonderen Ereignissen und Katastrophen eigens gewarnt und entwarnt werden. Dies ist besonders angesichts zunehmender Starkregen- und Hochwasserereignisse nötig.

Die Sirenen der Verbandsgemeinde werden beim Probealarm am Samstag dreimal aufheulen. Das erste Signal ist der gewohnte Feueralarm, das zweite Signal der simulierte Bevölkerungswarnton (Katastrophenalarm), gefolgt vom dritten Sirenenton für die Entwarnung. Um die Fragen der Bürger zum Thema Sirenen und Alarmierung beantworten zu können, werden an diesem Tag zwischen 11.30 und 12 Uhr alle Feuerwehrgerätehäuser der Verbandsgemeinde besetzt sein.