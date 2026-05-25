Auf dem Neuen Messegelände steht ein Zelt mit einem großen Kreuz darauf – was ist denn da los? Das kann Michael Heinzmann vom Internationalen Hilfswerk für Sinti und Roma mit Sitz in Landau erklären. Denn die Zeltkirche, die von Heinzmanns Vater Gerhard gestartet wurde, ist dort zu einer Zeltkonferenz aufgebaut. Eingeladen zu den öffentlichen Gottesdiensten, die bis Samstag, 6. Juni, jeweils um 20 Uhr sind, seien alle Landauer. Die Bevölkerung sei „herzlich eingeladen, Sinti aus ganz Deutschland kennenzulernen“, sagt Heinzmann.

Die Zeltkirchenarbeit sei ein Teil der Tätigkeiten, die von Sinti und Roma in Deutschland im Rahmen dieser kirchlichen Tätigkeit geleistet werden. „In Osteuropa werden viele Projekte im sozialen Bereich unter Sinti und Roma finanziell und auch mit persönlicher Unterstützung geleistet“, erklärt Heinzmann weiter. Organisatorisch sei das Missionswerk Zion – Christliche Sintimission aus Kronach in Bayern für die Zeltkonferenz verantwortlich.