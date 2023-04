Der Vorsitzende des rheinland-pfälzischen Landesverbands Deutscher Sinti und Roma, Jacques Delfeld Sr., hat bei seiner Rede im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald vor rechtsextremer Hetze gewarnt.

Wie der Landesverband mitteilt, sprach Delfeld bei der Gedenkveranstaltung anlässlich des 78. Jahrestags der Befreiung des früheren Konzentrationslagers. „Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa hetzen rechtsextreme und nationalistische Gruppen und Parteien ganz offen gegen Minderheiten und auch unseren demokratischen Rechtsstaat“, sagt Delfeld, der auch stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma ist. „Sie machen antiziganistische, antisemitische und rassistische Argumente wieder hoffähig. So kommt es immer wieder zu antiziganistischer Gewalt, wie zuletzt bei den Anschlägen in Hanau und München, bei denen auch Angehörige unserer Minderheit ermordet wurden.“ Dem entgegenzutreten sei eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, nicht nur die Politik sei gefragt. Die Zivilgesellschaft müsse ihre Werte jeden Tag aufs Neue mit Leben füllen.

„Orte wie Buchenwald, Dachau, Kulmhof, Treblinka, Majdanek, Sobibor und Auschwitz sind für unsere Minderheit zu den größten Friedhöfen in Europa geworden“, betonte der Südpfälzer Delfeld. Zudem erinnerte er an das Schicksal des kürzlich verstorbenen Rudolf Steinbach. Dieser war einer der wenigen Zeitzeugen des Holocaust an der Minderheit der Sinti und Roma, der die Schrecken des Vernichtungslagers Auschwitz und des Konzentrationslagers Buchenwald erlebt hat.