Der Landesverband der Sinti und Roma gedenkt am Samstag mit Kranzniederlegungen der ersten Deportation ganzer Sinti-Familien am 16. Mai 1940. Die Deportationen seien zugleich ein Test für die Zusammenarbeit von Reichssicherheitshauptamt, Ortspolizei und Reichsbahn gewesen, um logistische Fragen zu klären und die Reaktion der Bevölkerung auf das öffentliche Fortschaffen einer Minderheit zu testen, so der Landesverband in einer Pressemitteilung. Bei der Aktion seien 2800 Menschen aus Mainz, Ingelheim, Worms, Ludwigshafen und der Pfalz in das Sammellager Hohenasperg bei Ludwigsburg sowie in ein Sammellager auf dem Kölner Messe-Gelände gebracht worden. Wenige Tage später seien sie in Ghettos und Konzentrationslager in das von den Nationalsozialisten besetzte Polen gebracht worden. Weil an den Gedenkorten wegen des Versammlungsverbotes wegen der Corona-Krise kein gemeinsames Gedenken möglich sei, werde der Landesverband der Sinti und Roma Blumen niedergelegen. In Landau geschieht dies an der Gedenktafel am Frank-Loebschen-Haus in der Kaufhausgasse 9 in Landau.