Rosel Meyer und Angelika Merkl bringen mit Musik Lebensfreude ins Herxheimer Altenzentrum. Sie leiten einen besonderen Chor.

Freitagmorgen, 10 Uhr: fröhlicher Gesang erfüllt das Erdgeschoss des Altenzentrums St. Josef. Dann trifft sich die Chorgemeinschaft, der rund 40 Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses angehören, zur wöchentlichen Singstunde. Wie in fast allen Chören sind die männlichen Stimmen deutlich in der Unterzahl – doch das tut der Freude am gemeinsamen Singen keinen Abbruch. Manche stützen sich auf den Rollator, andere sitzen im Rollstuhl. Sobald die ersten Töne erklingen, spielt das keine Rolle mehr. „Denn Musik verbindet und weckt Erinnerungen“, erzählt Chorleiterin Rosel Meyer.

Keine Pflichtaufgabe

Seit 2010 leitet sie den Singkreis. Die ehemalige Lehrerin, die sich augenzwinkernd als „ächti Herxemern“ bezeichnet, lebte beruflich bedingt viele Jahre außerhalb des Dorfes und kehrte erst mit Rentenbeginn zurück – und fand bald ihre Aufgabe im Altenzentrum. Sie sieht in ihrem Engagement kein Ehrenamt im klassischen Sinne, das mit Pflichten verbunden sei. Sie bereite nämlich nicht allein den Sängern eine vergnügliche Stunde, sondern vor allem sich selbst: „Was ich im Seniorenheim mache, scheint mir eher ein Hobby zu sein. Ich singe gerne, besonders mit Menschen, die es auch gerne tun. Ich kann etwas Gitarre spielen. Es reicht für die Begleitung von Volks- und Wanderliedern sowie den Lieblings-Oldies meiner Generation“, erzählt die 81-jährige Rentnerin.

Vor zehn Jahren fand Meyer eine Seelenverwandte, der das Singen und Musizieren genauso viel Spaß bereitet wie ihr: Angelika Merkl, Jahrgang 1952, stammt ursprünglich aus Schweigen und lebt seit einem halben Jahrhundert in Herxheim. Sie harmonierten gut, sagen die Frauen. Meist begleiten sie die Sängerschar zu zweit auf der Gitarre, können sich aber im Bedarfsfall auch gegenseitig vertreten. „Somit ist meine Nachfolge bereits geklärt, denn die wesentlich jüngere Angelika übernimmt, wenn ich abtrete“, meint Meyer schmunzelnd. Doch noch sei daran nicht zu denken. Solange es geht, wollen die beiden den Chor „voll Freude und Begeisterung“ leiten, denn für so manchen Bewohner des Altenzentrums sei die Singstunde der Höhepunkt der Woche.

Ein Wunschkonzert

Gesungen wird, was sich die Sänger wünschen. Dabei können sie aus 300 Titeln auswählen, die Rosel Meyer in zwei Liedersammlungen zusammengestellt hat. Wenn „Anneliese“, „Das alte Försterhaus“ oder „Mein Herxheim“ erklingen, dann beginnen viele Augen zu leuchten. Dann werden Erinnerungen an schöne Erlebnisse wach, die sich mit den Liedern verbinden. „Eine Stunde, in der durch gemeinsames Singen Sorgen, Krankheit, Beeinträchtigungen, Einsamkeit und mehr vergessen wird, ist großartig. Besonders freue ich mich, wenn ich sehe, dass Kranke, die nicht mehr das Liederbuch benutzen können, leise mitsingen“, erzählt Meyer gerührt. Angelika Merkls Fazit lautet: „Inzwischen ist bei uns eine starke Verbundenheit mit unseren Senioren entstanden. Neu Hinzukommende werden mit Freude gesehen und in den offenen Singkreis aufgenommen.“

Ehrenamtler verbinden Altenzentrum mit Dorf

Die Chorleiterinnen betonen, dass sie nur zwei von vielen Ehrenamtlern sind, die sich im Altenzentrum einbringen, um das Leben für die Bewohner abwechslungsreich zu gestalten. Insgesamt engagieren sich 84 Personen mit den unterschiedlichsten Angeboten – vom Lama-Besuch bis zum Kammerkonzert, berichtet die Ehrenamtsbeauftragte Christiane Tchich-Berger. Sie organisiert alle Aktivitäten innerhalb und außerhalb des Hauses. Wie außergewöhnlich dieses Engagement ist, zeigt auch die Altersspanne: Die jüngste Ehrenamtlerin, die regelmäßig ins Haus kommt, ist zwölf, und die älteste über 80 Jahre alt. Einrichtungsleiter Alexander Grünewald ist stolz auf die vielen engagierten Unterstützer: „Sie verbinden das Dorf mit dem Altenzentrum und sind identitätsstiftend.“ Seit 30 Jahren arbeite er in seinem Beruf und habe ein solches Miteinander noch nirgends erlebt.