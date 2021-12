Am Silvesterfreitag, 19.30 Uhr, ist in der Pfarrkirche St. Maria Himmelfahrt in Herxheim ein Konzert. Adrian Brech an der Orgel, Benjamin Grothe an den Pauken und Dirk Becker auf der Trompete werden Werke von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und mehr erklingen lassen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Es wird um Anmeldung im Pfarrbüro bis Donnerstag, 12 Uhr, gebeten. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.